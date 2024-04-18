Çin’in sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mart döneminde %9 arttı

Perşembe, 18 Nisan 2024 11:11:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, ülkenin sıcak rulo sac üretimi Ocak-Mart döneminde yıllık %9 artışla 52,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, ülkenin soğuk rulo sac üretimi ise yıllık %26,6 artışla 11,03 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında, Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık %9,3 artışla 18,52 milyon mt olurken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %23,3 artışla 4,31 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çin iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları Mart ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talep zayıf olduğu için gevşerken en yüksek fiyat seviyesi 4.085 RMB/mt (575$/mt) ile 1-3 Mart tarihlerinde, en düşük seviye ise 3.815 RMB/mt (537$/mt) ile 31 Mart tarihinde kaydedildi.