Tangshan Çin’in en büyük temiz çelik üretim üssünü kuracak

Salı, 14 Eylül 2021 13:41:36 (GMT+3) | Şanghay

Tangshan Ekolojik Çevre Bürosu, Tansghan’ın, temiz çelik üretimine yönelik Çin’deki en büyük üssü kuracağını duyurdu.

Tangshan’ın, demir çelik sektöründe yeşil dönüşümü gerçekleştireceği, üretim süreci ile teknolojilerin yenilenmesini ve düşük karbonlu üretime geçiş ile stratejik yeniden yapılandırma süreçlerini hızlandıracağı belirtildi. Ayrıca, toplam çelik ürünlerinin %45’inden fazlasını oluşturan katma değeri yüksek ürünleri, 17 çelik üreticisinin bünyesinde bulunan demir çelik işletmelerine entegre edeceği eklendi.

2025 yılına kadar, Tangshan, vasıflı çelik üretimi, üst düzey ekipman üretimi ve yeşil kimya sektörüne yönelik sanayi kümeleri oluşturacak.