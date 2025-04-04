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Tacikistan bağımsızlığını elde etmesinden bu yana ilk demir cevheri zenginleştirme tesisinin temelini attı

Cuma, 04 Nisan 2025 14:52:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Tacikistan hükümeti, Bobojon Ghafurov bölgesindeki Tajik Metallurgical Tesis CJSC için demir cevheri zenginleştirme tesisinin temelinin atıldığını açıkladı. Bağımsızlığını kazandığından bu yana ülkedeki ilk cevher zenginleştirme tesisi olacak bu tesis, ülkenin üretim kapasitesini ve ihracatını artıracak.

İki aşamada inşa edilecek tesis, demir cevheri ile diğer minerallerin çıkarılması ve işlenmesi için modern teknolojilerle donatılacak. İlk aşamanın 2027, ikinci aşamanın ise 2031 yılına kadar tamamlanacağı öngörülüyor. Tesisin yıllık kapasitesinin 2,5 milyon mt olması ve %62-65 tenörlü 1,1 milyon mt konsantre üretmesi bekleniyor.

İlk aşama tamamlandığında 1.200, proje tamamlandığında ise 2.000’den fazla kişilik istihdam sağlanacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Tacikistan BDT Madencilik Üretim 

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