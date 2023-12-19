﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Suudi üretici Watani Iron Steel planlı bakım çalışması kapsamında üretimi durdurdu

Salı, 19 Aralık 2023 12:04:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Watani Iron Steel Company, üretim hatlarını ve tesislerini planlı bakım çalışmaları kapsamında kapattığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, 15 Aralık tarihinde başlayan bu geçici kapatmanın 20-25 gün süreceği ve tüm üretim birimlerinin üretim ömrünün uzatılmasının ve operasyonel güvenlik ile sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Üretimin planlı bakım çalışması sebebiyle durdurulması şirketin halihazırda 2023 yılı için belirlediği iş stratejisinin bir parçası olduğundan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli stokunun bulunduğu, dolayısıyla satışlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı ifade edildi.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Suudi Arabistan çelik projelerine 12 milyar $ yatırım yapacak

19 Ara | Çelik Haberler

Suudi Hadeed Aralık üretimli uzun mamul fiyatlarını sabit tuttu

28 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Magnum ve Midmetal Suudi Arabistan’da yeşil pik demir üretimi için fizibilite çalışması yapacak

03 Kas | Çelik Haberler

Essar Group Suudi Arabistan’da düşük karbonlu tesis kurma planlarında aşama katetti

01 Kas | Çelik Haberler

Suudi Hadeed uzun mamul fiyatlarını satışların toparlanmasına bağlı olarak yükseltti

30 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Saudi Steel Pipe Co. Aramco’ya boru tedarik edecek

09 Eki | Çelik Haberler

Aramco yeniden Arabian Pipes’tan çelik boru sipariş etti

22 Eyl | Çelik Haberler

Sunil Kumar: Körfez ülkelerinin çelik talebi 2030 yılında 38 milyon mt’a ulaşacak

18 Eyl | Çelik Haberler

Arabian Pipes Aramco’ya çelik boru ve kaplama hizmeti tedarik edecek

15 Eyl | Çelik Haberler

Essar Group Suudi Arabistan’daki yeşil çelik tesisi için yenilenebilir enerji çözümleri geliştirecek

12 Eyl | Çelik Haberler