Suudi üretici Watani Iron Steel planlı bakım çalışması kapsamında üretimi durdurdu

Salı, 19 Aralık 2023 12:04:45 (GMT+3) | İstanbul

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Watani Iron Steel Company, üretim hatlarını ve tesislerini planlı bakım çalışmaları kapsamında kapattığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, 15 Aralık tarihinde başlayan bu geçici kapatmanın 20-25 gün süreceği ve tüm üretim birimlerinin üretim ömrünün uzatılmasının ve operasyonel güvenlik ile sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Üretimin planlı bakım çalışması sebebiyle durdurulması şirketin halihazırda 2023 yılı için belirlediği iş stratejisinin bir parçası olduğundan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli stokunun bulunduğu, dolayısıyla satışlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı ifade edildi.