Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Hadeed’in kontrolünü devraldı

Salı, 28 Mayıs 2024 11:29:18 (GMT+3) | İstanbul

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Suudi Arabistan’ın en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri Saudi Iron & Steel Co.’daki (Hadeed) hisselerinin tamamını Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na devretmek için yetkililerden gerekli izinleri aldığını duyurdu.

Anlaşmanın değeri 12,5 milyar SAR (3,3 milyar $) seviyesinde yer alsa da nihai satış fiyatı, satın alma işlemi bu yılın ikinci yarısında tamamlandığında netleşecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Hadeed’in tamamını devralmak için SABIC ile anlaşma imzaladığını açıklamıştı.