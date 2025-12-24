Suudi SENAAT Cezayir’e 92,9 milyon $’lık çelik strüktür tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli SENAAT, Mısır’da faaliyet gösteren yapısal çelik tedarikçisi iştiraki Zamil Structural Steel Co.’nun Katar merkezli çelik servis merkezi Elegancia Steel W.L.L. ile SAR 348,65 milyon (92,9 milyon $) değerinde bir tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Zamil Structural Steel anlaşma kapsamında dünyadaki en büyük entegre tarım projelerinden biri olması hedeflenen Cezayir’deki Baladna tarım projesinin ilk fazı için çelik strüktür tasarımı, imalatı ve tedarikini gerçekleştirecek. Şirket ayrıca yalıtımlı paneller kullanılarak yapılacak dış cephe kaplama işlerinden sorumlu olacak.

SENAAT’a göre söz konusu anlaşma grubun bölgesel ve uluslararası pazarlardaki varlığını artırırken, Zamil Structural Steel’in de faaliyet gösterdiği ana pazarların ötesinde büyük ölçekli sanayi ve tarım projelerinde daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.