Cezayirli SNS Ouled Moussa tesisini yeniden faaliyete geçirmek için ortaklık kurdu

Perşembe, 30 Ekim 2025 11:54:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Cezayir merkezli National Steel Company (SNS), sosyal medya üzerinden ülkenin Boumerdes bölgesinde yer alan Ouled Moussa çelik projesinin tamamlanması ve işletilmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınma Bankası (BADR) ile yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı. 27 Ekim 2025 tarihinde SNS’nin Cezayir’deki genel merkezinde imzalanan mutabakat anlaşması, ülkenin çelik sektörünü yeniden canlandırma yoluyla sanayi ve ekonomik egemenliğini güçlendirmeye yönelik stratejik hamlesini vurguluyor.

İş birliğinin hedefleri

Taraflara göre anlaşma şu amaçları taşıyor:

  • Ouled Moussa çelik tesisinin tamamlanmasını ve devreye alınmasını sağlamak,
  • Cezayir’in yerel çelik üretim kapasitesini artırmak,
  • Yeni istihdam olanakları yaratmak ve yerel maden kaynaklarının kullanımını teşvik etmek,
  • Ulusal kalkınma programları kapsamında ülkenin genel sanayileşme stratejisini desteklemek.

Cezayir’in sanayi sektörleri için stratejik hamle

SNS’ye göre imzalanan anlaşma, tarafların Cezayir’in ekonomik bağımsızlığını pekiştirmeye yönelik ortak vizyonunu yansıtıyor. SNS, ortaklığın sanayi ve finans sektörlerinin entegrasyonunda yeni bir dönüm noktası olacağını ve hükümetin çelik üretimini sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri haline getirme hedefini benimsediğini ifade etti.


