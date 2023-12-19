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Suudi Arabistan çelik projelerine 12 milyar $ yatırım yapacak

Salı, 19 Aralık 2023 14:11:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Suudi Arabistan, yerel çelik talebinde gözlenen kayda değer artış karşısında üretimini artırmak amacıyla çelik projelerine yaklaşık 12 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor. Ülkenin Sanayi ve Maden Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al-Mudaifer'e göre, inşaat faaliyetinin başlıca girdi mamullerinden çeliğe olan talep, ülkenin Vizyon 2030 stratejisi kapsamında devam eden büyük projelerden dolayı zaten yüksek.

Ayrıca Suudi Al-Madina gazetesinin Cuma günü paylaştığı habere göre Mudaifer, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede son birkaç yılda başlatılan mega projelerin değerinin 5 trilyon riyalden (1,33 trilyon $) fazla olduğunu ve bu projelerin çoğunlukla boru hattı projeleri olduğunu ifade etti.

Al-Mudaifer, “Bu projeler çelik talebini büyük ölçüde artırdı ve söz konusu talebin önümüzdeki birkaç yılda en az %150 daha artmasını bekliyoruz,” dedi.


Etiketler: S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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