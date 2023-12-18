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Steel Dynamics’in net kârı dördüncü çeyrekte düştü 

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:47:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

SteelDynamics, Inc. (SDI), 2023’ün dördüncü çeyreğinde hisse başı satış gelirinin 2,6-2,64 $ arasında olduğunu açıkladı. Şirketin hisse başı satış geliri üçüncü çeyrekte 3,47$, 2022 yılının aynı ayında ise 3,61$ seviyesinde yer almıştı.

Basın açıklamasında şirket, yassı mamul fiyatlarındaki düşüşün hurda fiyatlarındaki düşüşten daha fazla olması ve istikrarlı sevkiyatlar sonucu 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kârlılığının üçüncü çeyreğe kıyasla daha düşük olmasının beklendiğini söyledi. SDI, uzayan teslim süreleri ve 2024'ün ilk çeyreğine doğru gözlenen son fiyat artışlarının siparişlerin yoğun olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Şirket, 2023 yılı dördüncü çeyreğinde çelik geri dönüşüm faaliyetlerinden elde ettiği kazancın üçüncü çeyrekle hemen hemen aynı olmasını beklediğini ifade etti.

SDI, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde çelik üretim faaliyetlerinden elde ettiği kazancın ise üçüncü çeyrekten daha düşük olmasını bekliyor. Bunun başlıca sebebi sevkiyatların azalması ve satış fiyatları düşerken girdi maliyetlerinin artması sonucu kâr marjının düşmesi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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