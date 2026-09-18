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Stargate Hydrogen elektrolizör üretimini artırmak için AB'den 20,6 milyon € hibe aldı

Cuma, 18 Eylül 2026 14:42:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Estonya merkezli elektrolizör teknolojisi üreticisi Stargate Hydrogen, Tallinn'deki üretim faaliyetlerini genişletmek üzere AB İnovasyon Fonu kapsamında Avrupa İklim, Altyapı ve Çevre Yürütme Ajansı (CINEA) ile 20,6 milyon € değerinde hibe anlaşması imzaladığını duyurdu.

Aşamalı olarak hayata geçirilecek olan yeni tesisin alkali elektrolizör elektrot kapasitesinin yıllık 250 MW, basınçlı alkali elektrolizör yığını kapasitesinin yıllık 150 MW ve elektrolizör sistemi üretim kapasitesinin yıllık 66 MW seviyelerinde yer alacağı ifade edildi. Stargate Hydrogen, kapasite artışı sayesinde elektrik enerjisini hidrojen gibi farklı çıktılara dönüştüren daha büyük ölçekli projelere AB'de üretilmiş ekipmanlar tedarik edebileceğini ve endüstriyel ölçekteki yeşil hidrojen uygulamalarına yönelik üretim kapasitesini artırabileceğini dile getirdi.

Elektrolizör üretim kapasitesi artacak

Şirket, teknolojisinde kendi geliştirdiği elektrolizör yığını tasarımlarının yanı sıra değerli metaller yerine patentli seramik bazlı katalizörle kaplanmış elektrotlar kullandığını belirtti. Bu sayede kritik hammadde ithalatına olan bağımlılığın azalacağını ve daha uygun maliyetli hidrojen üretilebileceğini vurguladı.

Projenin ilk 10 yıllık faaliyet döneminde çelik gibi enerji yoğun sektörler dahil olmak üzere emisyon azaltımının zor olduğu sektörlerde yeşil hidrojen kullanımının destekleneceği ve yaklaşık 3 milyon mt CO2 eş değeri emisyonun azaltılmasının beklendiği dile getirildi.

Etiketler: Estonya Avrupa Birliği Karbonsuzlaşma 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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