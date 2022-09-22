SSAB Norveçli Norsk Stål’a fosilsiz çelik tedarik edecek

Perşembe, 22 Eylül 2022 15:21:28 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB 2026 yılından itibaren Norveç merkezli çelik distribütörü Norsk Stål’a fosilsiz çelik tedarik edeceğini açıkladı.

SSAB’nin İsveç ve Norveç Satış Müdürü Matts Nilsson, “Birlikte Norveç pazarına fosilsiz çelik sunarak karbon emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunuyoruz ve son kullanıcıya kadar fosilsiz değer zincirleri oluşturuyoruz,” dedi.

Norsk Stål söz konusu ürünü en az %50 oranında azaltılmış karbon ayak izine sahip ürün koleksiyonu olan Miljømetall portföyüne ekleyecek.

SSAB 2026 yılında ticari ölçekte fosilsiz çelik üretmeyi hedefliyor.