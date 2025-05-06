SSAB Alabama tesisinin tavlama kapasitesini artıracak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, ABD merkezli Alabama tesisinin tavlama kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 74 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu. Bu sayede şirket, ABD piyasasındaki konumunu güçlendirebilecek ve müşterilerine yüksek kalite ürünler sunabilecek.

Yatırım kapsamında SSAB, gelişmiş tavlama fırını inşa edecek ve tesisin altyapısını iyileştirecek. Bu sayede Hardox ve Strenx markası altında sunduğu yüksek dayanımlı çelik üretim kapasitesini artıracak.

İnşası bu yıl başlayacak olan yeni ekipmanın 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.