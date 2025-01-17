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SSAB karbonsuzlaşma projesi için ABD hükümeti ile yaptığı görüşmelerden çekildi

Cuma, 17 Ocak 2025 12:07:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Bloomberg’de çıkan bir habere göre İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, ABD’de yeşil çelik tesisi inşasına yönelik finansman için ABD hükümetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerden çekildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Mart ayında şirket, ABD’de HYBRIT teknolojisini kullanan üretim tesisi inşa etmek üzere ABD Enerji Bakanlığından 500 milyon $’a kadar finansman alacağını açıklamıştı.

SSAB’nin görüşmelerden çekilme kararının ardında 20 Ocak tarihinde görevi teslim alacak yeni başkan Donald Trump’ın karbonsuzlaşma projelerini hızlandırmayı amaçlayan politikaları azaltma yönündeki isteğinin rol oynadığı ifade edildi.

Şirket sözcülerinden biri, şirketin ABD’de karbonsuzlaşma projeleriyle ilgili çalışmalar yürütmeye devam ettiğini ancak iş birliği anlaşması için Enerji Bakanlığı ile artık görüşmeler yapmadığını söyledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma SSAB 





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