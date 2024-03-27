SSAB ABD’de fosilsiz çelik üretmek için hükümetten finansman alacak

Çarşamba, 27 Mart 2024 14:10:31 (GMT+3) | İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, ABD’de hibrit teknolojisine sahip çelik üretim tesisi inşa etmek üzere ABD Enerji Bakanlığı’ndan 500 milyon $’a kadar finansman alacağını açıkladı. Şirket, söz konusu tesiste fosil yakıt yerine yeşil hidrojen kullanarak fosilsiz çelik üretmeyi planlıyor.

Bu kapsamda SSAB, Montpelier, Iowa’da bulunan çelik üretim kapasitesini ve tesisteki yenilenebilir enerji kullanımını artırmanın yollarını araştıracak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Enerji Bakanlığı, ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs’in Ohio’da bulunan Middletown tesisi ve Pennsylvania’da bulunan Butler tesisinde gerçekleştireceği karbondan arındırma projeleri için de toplamda 575 milyon $’a kadar finansman verecek.