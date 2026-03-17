SMS Group, Xiangtan Iron & Steel’e blum döküm makinesi tedarik edecek

Salı, 17 Mart 2026 11:42:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından yapılan açıklamaya göre Çinli çelik üreticisi Xiangtan Iron & Steel (Group) Co., Ltd., Xiangtan şehrindeki mevcut bazik oksijen fırını tesisine kurulmak üzere yeni bir SMS Concast dört bantlı blum döküm makinesi tedariki için şirketle anlaşmaya vardı. Yeni blum döküm makinesinin 2026’nın Aralık ayı sonunda devreye alınması bekleniyor.

Tedarikçi yeni makinenin Xiangtan Iron & Steel’in maksimum 450 × 530 mm ve 395 × 410 mm ölçülerinde iki farklı kesitte ultra yüksek kaliteli blum üretmesini sağlayacağını belirtti. Ekipman, ürün kalitesi ve performans gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş ve özelleştirilmiş teknolojik donanımlar içerecek.

SMS Group’a göre söz konusu proje her iki taraf için de stratejik önem taşıyor. Xiangtan Iron & Steel açısından bu yatırım otomotiv, yeşil enerji ve diğer yüksek uzmanlık gerektiren son sektörlerden gelen artan talebe yönelik olarak üst segment vasıflı çubuk üretimi kapsamında blum kapasitesini destekleyecek.

Öte yandan tedarikçi, projenin teknik açıdan zorlu blum döküm makinesi uygulamalarındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı. SMS Group bu siparişle birlikte halihazırda faaliyet gösteren diğer örnekler arasında en büyük blum kesit ölçüsüne ulaştığını ifade etti.

SMS Group ayrıca projenin başarıyla tamamlanması ve performans hedeflerine ulaşılması amacıyla tarafların mühendislik, tedarik ve devreye alma aşamaları boyunca yakın iş birliğini sürdüreceğini belirtti.


