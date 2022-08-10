Şilili Grupo CAP’in net kârı ilk yarıda düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:44:42 (GMT+3) | Sao Paulo

Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP’in net kârı bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 531,3 milyon $’a kıyasla 215,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uluslararası emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket doğrultusunda düşen fiyatların ve yüksek enflasyonun üretim maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin kârdaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Bununla birlikte CAP’in net satış gelirleri yıllık %25,8 düşüşle 1,55 milyar $’a ve brüt kârı yıllık %57,1 düşüşle 524,6 milyon $ seviyelerine geriledi.

Şirketin madencilik birimi Compania Minera del Pacifico’nun (CMP) net kârı bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 695 milyon $’a kıyasla 295,6 milyon $ olurken, demir cevheri üretimi 7,6 milyon mt’a kıyasla 7,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik birimi Compania Siderurgica Huachipato (CSP) ise geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 1,5 milyon $ net zarara kıyasla 9,1 milyon $ net zarar bildirdi.

Ayrıca şirketin çelik işleme biriminin net kârı 6,1 milyon $ ve altyapı biriminin net kârı 10,8 milyon $ seviyelerinde yer aldı.