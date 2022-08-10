﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şilili Grupo CAP’in net kârı ilk yarıda düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 09:44:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili demir cevheri ve çelik üreticisi Grupo CAP’in net kârı bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 531,3 milyon $’a kıyasla 215,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uluslararası emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket doğrultusunda düşen fiyatların ve yüksek enflasyonun üretim maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin kârdaki düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Bununla birlikte CAP’in net satış gelirleri yıllık %25,8 düşüşle 1,55 milyar $’a ve brüt kârı yıllık %57,1 düşüşle 524,6 milyon $ seviyelerine geriledi.

Şirketin madencilik birimi Compania Minera del Pacifico’nun (CMP) net kârı bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 695 milyon $’a kıyasla 295,6 milyon $ olurken, demir cevheri üretimi 7,6 milyon mt’a kıyasla 7,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Çelik birimi Compania Siderurgica Huachipato (CSP) ise geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 1,5 milyon $ net zarara kıyasla 9,1 milyon $ net zarar bildirdi.

Ayrıca şirketin çelik işleme biriminin net kârı 6,1 milyon $ ve altyapı biriminin net kârı 10,8 milyon $ seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Şili Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Şilili Siderurgica Huachipato’nun net satış geliri birinci çeyrekte düştü

17 May | Çelik Haberler

Şilili CAP Acero’nun net kârı 2021 yılında arttı

01 Şub | Çelik Haberler

Şilili CAP Acero üçüncü çeyrekte net zarardan net kâra döndü

25 Kas | Çelik Haberler

CAP Acero ilk çeyrekte net zararını azalttı

12 May | Çelik Haberler

CAP Acero üçüncü çeyrekte net zarar açıkladı

12 Kas | Çelik Haberler

Şilili Cintac 2017 yılında net karında artış kaydetti

09 Şub | Çelik Haberler

CAP Acero’nun net zararı 2017 yılında yaklaşık %20 arttı

06 Şub | Çelik Haberler

Şilili çelik üreticisi CAP’ın karı yılın ilk yarısında %72,2 düştü

11 Ağu | Çelik Haberler

CAP’ın ilk çeyrek sonuçları demir cevheri fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilendi

07 May | Çelik Haberler

Şilili CAP SA’nın net karı ikinci çeyrekte %61 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler