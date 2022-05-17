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Şilili Siderurgica Huachipato’nun net satış geliri birinci çeyrekte düştü

Salı, 17 Mayıs 2022 09:54:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

CAP Group’un bağlı kuruluşu Şilili çelik üreticisi Siderurgica Huachipato’nun (CSH) net satış geliri bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %2,5 düşüşle 147,3 milyon $ seviyesine geriledi.

Şirket, 2 No’lu yüksek fırınında yapılan yenileme çalışmalarının ardından yaşanan aksaklıklara bağlı olarak satış tonajının %30,8 azalmasının satış gelirlerinde kaydedilen düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Ancak üretimdeki düşüşün ortalama birim fiyatın geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 720,90$/mt seviyesine kıyasla 1.033,20$/mt seviyesine yükselmesiyle kısmen telafi edildiği eklendi.

Birim fiyatta kaydedilen artışa rağmen CSH’nin negatif brüt kâr marjı 6 milyon $, negatif AVFÖK’ü 7,9 milyon $ ve net zararı 14,4 milyon $ seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin çelik satış hacminin 140.000 mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan CAP Group’un konsolide net kârı bu yılın birinci çeyreğinde 136,5 milyon $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Şili Güney Amerika çelik üretimi mali sonuçlar 

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