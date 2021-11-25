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Şilili CAP Acero üçüncü çeyrekte net zarardan net kâra döndü

Perşembe, 25 Kasım 2021 09:34:01 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili uzun mamul üreticisi CAP Acero, bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açıkladığı 14 milyon $ net zarardan 4 milyon $ net kâra döndüğünü duyurdu.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %59 artışla 192 milyon $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü 14 milyon $ oldu.

Çelik satış hacmi, üçüncü çeyrekte, yıllık %4 artışla 189.000 mt olurken, çelik satış fiyatları, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 562$/mt’a kıyasla %73 artarak 971$/mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Şili  mali sonuçlar  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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