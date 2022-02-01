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Şilili CAP Acero’nun net kârı 2021 yılında arttı

Salı, 01 Şubat 2022 09:47:14 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şilili uzun mamul üreticisi CAP Acero 2021 yıllında, 2020 yılında kaydedilen 57 milyon $ net zarara kıyasla 11,3 milyon net kâr elde etti.

2021 yılının tamamında şirketin net satış gelirleri yıllık %58,3 artışla 772,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. CAP Acero, ortalama çelik satış fiyatlarının yıllık %54,8 yükselmesinin satış gelirlerinin yukarı yönlü hareket etmesinde etkili olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl, ortalama çelik satış fiyatları, 2020 yılında kaydedilen 576,3$/mt seviyesine kıyasla 892,4$/mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2020 yılında açıklanan 32,1 milyon $ AVFÖK kaybına kıyasla şirketin AVFÖK’ü 2021 yılında 56,6 milyon $ oldu.


Etiketler: çelik üretimi  mali sonuçlar  Güney Amerika  Şili  |  benzer haberler »


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