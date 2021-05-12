Şili’de demir cevheri projesinin yeniden değerlendirilmesine yönelik alınan mahkeme kararı temyize taşındı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:43:29 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Şili’de yapılması planlanan 2,5 milyar $ değerindeki bir demir cevheri projesinin çevre düzenleme kurulunda değerlendirilmesine olanak tanıyan mahkeme kararı için çok sayıda birlik temyiz başvurusunda bulundu.

Söz konusu birlikler, Şili’nin Antofagasta şehrindeki çevre hukuku mahkemesinin, Şili Çevre Komisyonu’nun Andes Iron’ın Dominga demir cevheri projesini yeniden değerlendirmesi için oy birliği ile aldığı kararı iptal etmesi için temyize başvurdu.

Bölgesel değerlendirme komisyonunun, Andes Iron’a ait 2,5 milyar $ değerindeki demir cevheri projesinin çevreye yapacağı etkiyi yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Pek çok engele takılan Dominga projesi, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.

2,5 milyar $’lık proje, yıllık 12 milyon mt’a kadar demir cevheri üretmeyi hedefliyor. SteelOrbis’in önceden de bildirdiği üzere, Andes Iron’ın inşaat çalışmalarını bu yıl başlatması bekleniyordu. Çıkan engeller nedeniyle, Andes Iron, demir cevheri projesine devam edebilmek amacıyla Dominga madeninin yakınlarında kurulması beklenen bir limanın inşasından vazgeçebileceğini belirtmişti.

Şili’nin çevre yasalarını düzenleme kurulu SEA, 2017 yılının Mart ayında söz konusu projeyi ilk reddedenlerdendi. Sonrasında, Coquimbo şehrindeki bir çevre komisyonu da projeye yasak koymuştu. Bakanlar kurulu da projeye koyulan yasağı devam ettirmişti. O günden bu yana Andes Iron, davayı temyize taşıyor.