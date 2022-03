Shougang 5,86 milyar RMB karşılığında çelik ticaret şirketi devralmayı planlıyor

Pazartesi, 21 Mart 2022 14:10:31 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Pekin şehrinde bulunan çelik üreticisi Shougang Co., Ltd, yine Shougang Group’un bağlı şirketi olan çelik ticaret şirketi Shougang Steel Trading Investment Co.’nun %49 hissesini 5,86 milyar RMB (920 milyon $) karşılığında almayı planlıyor. Öte yandan Shougang, şirket ile bağlı kuruluşlarının işletme sermayesini artırmak, borçlarını ödemek ve Hebei merkezli Jingtang Iron and Steel Union Co.’nun inşaatı için 2,5 milyar RMB (390 milyon $) sermaye oluşturacağını açıkladı.

Shougang Steel Trading Investment Co. ve Jingtang Iron and Steel Union Co. devralım işleminin ardından tamamen Shougang Co.’ya ait bağlı kuruluşlar olacak. Bu da şirketin yüksek kaliteli çelik ürünlerini ve çelik üretim kapasitesini daha da ileri taşımasına yardımcı olacak.