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Shenzhen şehir içindeki köylerin kalkındırılmasını destekleyecek

Pazartesi, 08 Ocak 2024 12:22:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in birinci kademe şehirlerinden biri olan Shenzhen, şehirlerin içindeki köylerin yeniden inşa edilmesini teşvik etmek için yeni kurallar getirmeyi planlıyor. Yeniden inşa faaliyetleri, yıkım ve yeni inşaat, sağlamlaştırma ve geliştirme ve yıkım ile geliştirmenin birleşiminden oluşan üç farklı kategoride gerçekleştirilecek. Shenzhen şehrindeki köyler 2022 yılının sonunda şehirdeki toplam bina sayısının %40’ını oluşturmuştu.

Köylerin kalkındırılması, 2024 yılında zayıf gayrimenkul sektörünü canlandırmak için önemli ve verimli bir yöntem olarak kabul ediliyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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