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Shenglong Metallurgy 5,5 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme hattının inşasına başladı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 14:44:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Guangxi eyaletinde yer alan Shenglong Metallurgy Co., Ltd, 1 Haziran’da 2.250 sürekli sıcak haddeleme hattının inşasına başladı.

Söz konusu hat yıllık 5,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak ve 104.600 metre karelik bir alanı kaplayacak. 2.250 sürekli sıcak haddeleme hattı, karbon yapısal çelik, yüksek kaliteli karbon yapısal çelik, düşük alaşımlı yapısal çelik ve modern yüksek mukavemetli çelik üretecek. Bu ürünler ise çoğunlukla otomotiv, inşaat, gemi üretim ve köprü inşa sektörleri ile konteyner ve basınçlı tank üretiminde kullanılacak.


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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