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Shagang Co. Ltd’nin net kârı yılın ilk yarısında %116,45 artış gösterdi

Salı, 10 Ağustos 2021 14:01:41 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd, 18,8 milyar RMB karşılığında Suzhou Qinfeng Investment and Management Co.’nun tüm hisselerini satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Şirket, çelik sektörüne ve performansını iyileştirmeye yoğunlaşacağını belirtti.

Shagang Co’nun faaliyet kârı bu yılın ilk yarısında yıllık %43,31 artışla 9,28 milyar RMB (1,43 milyar $), net kârı ise yıllık %116,45 artışla 546 milyon RMB (84,2 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.

1$ = 6,4842 RMB


Etiketler: çelik üretimi  Uzak Doğu  Shagang  Çin  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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