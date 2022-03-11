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Shagang’ın net kârı 2021 yılında %66,32 arttı

Cuma, 11 Mart 2022 17:28:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd. 2021 yılına yönelik ön mali sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şirketin faaliyet kârı yıllık %28,14 artışla 18,49 milyar RMB (2,9 milyar $) olurken, net kârı yıllık %66,32 artarak 1,08 milyar RMB (170 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirket çelik sektörünün iyi performansı sonucunda ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, maliyetlerini düşürerek ve pazarlama stratejilerini iyileştirerek net kârını artırdığını belirtti.


Etiketler: Uzak Doğu  Shagang  Çin  mali sonuçlar  çelik üretimi  |  benzer haberler »

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