Shagang’ın net kârı 2021 yılında %66,32 arttı

Jiangsu eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd. 2021 yılına yönelik ön mali sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şirketin faaliyet kârı yıllık %28,14 artışla 18,49 milyar RMB (2,9 milyar $) olurken, net kârı yıllık %66,32 artarak 1,08 milyar RMB (170 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Şirket çelik sektörünün iyi performansı sonucunda ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek, maliyetlerini düşürerek ve pazarlama stratejilerini iyileştirerek net kârını artırdığını belirtti.