Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %48,5 düştü

Perşembe, 27 Ekim 2022 12:10:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %1,07 düşüşle 13,91 milyar RMB (1,94 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %48,47 düşüşle 426 milyon RMB (59,5 milyon $) net kâr kaydettiğini açıkladı.

Bu yılın Temmuz-Eylül çeyreğinde ise, şirket yıllık %11,61 düşüşle 4,23 milyar RMB (600 milyon $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %76,87 düşüşle 64,79 milyon RMB (9 milyon $) net kâr kaydetti.

Şirket, tekrarlayan Covid-19 vakaları ve artan hammadde fiyatlarının söz konusu dönemde performansının düşmesinde etkili olduğunu belirtti.