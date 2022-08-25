Shagang’ın net kârı bu yılın ilk yarısında %33,9 düştü

Perşembe, 25 Ağustos 2022 11:25:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan Shagang Group’un bağlı kuruluşu Shagang Co., Ltd bu yılın ilk yarısına dair mali sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde şirket yıllık %4,4 artışla 9,69 milyar RMB (1,4 milyar $) faaliyet geliri elde ederken, yıllık %33,9 düşüşle 361 milyon RMB (52,7 milyon $) net kâr kaydetti.

Şirket, Covid-19 salgını nedeniyle zayıflayan son kullanıcı talebinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ve küresel enflasyonun çelik sektörünü olumsuz etkilediğini, bunun da şirketin performansını zayıflattığını belirtti.