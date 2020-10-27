Shagang Iron and Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %16,96 arttı

Salı, 27 Ekim 2020 15:38:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group'un bağlı kuruluşu Jiangsu merkezli Shagang Iron and Steel Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %4,64 artışla 10,39 milyar RMB (1,55 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %16,96 artışla 433 milyon RMB (64,7 milyon $) net kâr açıkladı.

Yalnızca üçüncü çeyrekte ise, Shagang Iron and Steel’in faaliyet geliri yıllık %5,9 artışla 3,91 milyar RMB (580 milyon $) ve net kârı da %111,8 artışla 181 milyon RMB (27,1 milyon $) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,6989 RMB