﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Shagang Iron and Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %16,96 arttı

Salı, 27 Ekim 2020 15:38:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group'un bağlı kuruluşu Jiangsu merkezli Shagang Iron and Steel Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık %4,64 artışla 10,39 milyar RMB (1,55 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %16,96 artışla 433 milyon RMB (64,7 milyon $) net kâr açıkladı.

Yalnızca üçüncü çeyrekte ise, Shagang Iron and Steel’in faaliyet geliri yıllık %5,9 artışla 3,91 milyar RMB (580 milyon $) ve net kârı da %111,8 artışla 181 milyon RMB (27,1 milyon $) seviyesinde yer aldı.

1$ = 6,6989 RMB


Etiketler: Shagang  mali sonuçlar  Çin  çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Kas

Valin Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %39,08 arttı
30  Eki

Ocak-Eylül döneminde Baosteel’in net kârı %12,86, ham çelik üretimi de %3,85 düştü
28  Eki

Fangda Special Steel’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %17,21 arttı
28  Eki

Chongqing Steel’in net kârı üçüncü çeyrekte yükseldi, satış hacmi arttı
27  Eki

Çinli çelik sanayi kuruluşlarının brüt kârı Ocak-Eylül döneminde %18,7 düştü