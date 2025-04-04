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Severstal yeni filmaşin haddehanesinde test sürecine başladı

Cuma, 04 Nisan 2025 11:34:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets tesisinde inşaatına devam edilen 170 No’lu yeni filmaşin haddehanesinde test sürecinin başladığını duyurdu. Yıllık 900.000 mt üretim kapasitesine sahip olan ve 15 milyar RUB’un (178 milyon $) üzerinde yatırım yapılmış olan haddehane inşaat ve mekanik mühendislik sektörlerine yüksek teknolojili ürünler tedarik edilmesini sağlayacak.

Severstal haddehanedeki şarj istasyonu, ısıtma fırını, paketleme ve sevkiyat üniteleri gibi ekipmanların bir kısmını 2025’te devreye almayı planlıyor. Haddehane tam kapasitede çalışmaya başladığında 150 No’lu eski filmaşin haddehanesinin yerini alacak.

Severstal CEO’su Alexander Shevelev, yeni haddehanenin 2025’in son çeyreğinde test üretimine başlayabileceğini bildirdi.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi Severstal 

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