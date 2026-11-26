Faslı çelik üreticisi Sonasid, Nador tesisinde yeni bir fırın satın alınması ve çelik üretim tesislerinin modernizasyonunun sürdürülmesi de dahil olmak üzere 2026 yılında 514 milyon MAD (51,4 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Toplam yatırım bütçesinin 333 milyon MAD'lik (33,3 milyon $) kısmı, şirketin üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan stratejik projelere ayrıldı. Ocak-Eylül döneminde Sonasid'in sermaye harcamaları yıllık %37 artışla 208 milyon MAD (20,8 milyon $) seviyesine ulaştı.

Şirket, yeni fırın için ayrılan yatırım tutarını veya fırının ne zaman devreye alınmasının beklendiğini açıklamadı.

Sonasid'in satış gelirleri güçlü yerel inşaat talebi sayesinde arttı

2026 yılının üçüncü çeyreğinde Sonasid'in konsolide satış gelirleri, başta Fas'ın inşaat sektöründen gelen canlı talebin desteğiyle artan çelik satış tonajları sayesinde yıllık %26 artışla 1,86 milyar MAD (185,9 milyon $) seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise şirketin konsolide satış gelirleri yıllık %8 artışla 4,91 milyar MAD (490,8 milyon $) oldu.

Şirket, “Act For Impact” adlı stratejik planı kapsamında ticari faaliyetlerini genişletmeye, endüstriyel rekabet gücünü artırmaya ve ürün geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor.

Jorf Lasfar ve Nador'da üretim tesisleri bulunan Sonasid'in mevcut yıllık inşaat demiri ve filmaşin üretim kapasitesi 1,1 milyon mt seviyesinde yer alıyor.