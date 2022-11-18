SEAISI: ASEAN bölgesindeki kapasite fazlası tüm pazarlar için risk, bazı projeler durdurulabilir

Cuma, 18 Kasım 2022 17:35:30 (GMT+3) | İstanbul

14-18 Kasım tarihlerinde Malezya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Çelik Konferansı ve Fuarı’nda, 2019 yılından beri tartışılan ASEAN bölgesindeki kapasite fazlası problemi ele alınan en önemli konulardan biri oldu. Fakat bölgede çelik talebinin azalmasından ve ihracat pazarlarındaki fırsatlar azaldığı için açıklanan çoğu projenin ertelenmesi veya iptal edilmesi ihtimali olduğundan dolayı söz konusu problemin bu yıl daha da kötüye gittiği belirtildi.

SEAISI Genel Sekreteri Yeoh Wee Jin, ASEAN bölgesinde açıklanan yeni kapasite artırma projelerinin yıllık 93 milyon mt ham çelik üretim kapasitesi getireceğini ve bunun 90,8 milyon mt’unun yüksek fırınlı entegre tesisler tarafından, 2,2 milyon mt’unun da elektrik ark ocakları tarafından üretileceğini ifade etti. Bölgede mevcut kapasitenin yıllık yaklaşık 72 milyon mt olduğu göz önüne alındığında, bu rakamlar endişe verici. Yeoh Wee Jin yaptığı sunumda, “Büyük Çinli tesisler tekrar Çin’e satış yapacak. Zayıf talep ve kapasite fazlası düşünüldüğünde bu kadar çelik nereye gidecek?” dedi. SteelOrbis’e bilgi veren bir katılımcı ise, “Ben sözü geçen kapasitelerin tümünün devreye gireceğini düşünmüyorum. Bazı yatırımcılar şimdiden geri çekildi,” şeklinde konuştu.

Çelik talebi ve mevcut kapasite artırma projeleriyle ilgili duruma bağlı olarak, piyasa kaynakları yeni tesislerin devreye grime ihtimalini değerlendiriyor. Malezya’da en büyük çelik üreticisi Alliance Steel, Çinli yatırımcılarla birlikte bir yüksek fırın inşa etmiş ve 2018 yılının Mayıs ayında faaliyete geçmişti. Şu anda üretici kapasitesini yıllık 4 milyon mt’dan yıllık 10 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor. Fakat, şirketin bir temsilcisi SteelOrbis’e, “kapasite genişletme planlarının yavaşlayabileceğini” söyledi. Şu anda şirket projenin daha çok başında ve arazi alımı sürecini sonlandırmaya çalışıyor. Bu yüzden henüz projenin bitirilmesi için tam bir tarih belirtilmiş değil. Bu yıl Alliance Steel, tasarlanmış 3,5 milyon mt kapasitesinin de üzerinde yer alan 4 milyon mt üretim kapasitesiyle, üretim ve satışlarını optimize etmeye odaklanmış durumda. Üretici tesisinde faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmeyi başardı ve ürünlerinin %70’ini (filmaşin, inşaat demiri, kütük ve H-profil) ihracat pazarlarına gönderdi. Yerel piyasanın satışlardaki payı %30 oldu. Kapasite genişletme projesi için şirket yine aynı satış politikasıyla devam etmeyi düşünüyor ve ürün gamına yeni tesisin üretimindeki payı %50’ye kadar çıkabilecek levhayı eklemek istiyor. Fakat Endonezya merkezli bir piyasa kaynağı, “Yassı mamul piyasası çok iyi değil. Bu kadar tonajın nereye gideceğini tahmin etmek zor,” dedi.

Yerel kaynaklara göre Malezya’da kısa süre içerisinde faaliyete başlaması oldukça muhtemel olan projelerden birisi, Eastern Steel’in şu anda inşaat aşamasında olan ve çalışmaları devam eden 1,2 milyon mt kapasiteli haddeleme tesisi.

Talebin daha iyi olduğu Endonezya’da ise yeni kapasiteye yönelik projeler biraz daha fazla şansa sahip. Bu nedenle, yine Çinli yatırımcılara ait bir tesis olan Dexin Steel ikinci aşamasına giren yıllık 4 milyon mt’luk ham çelik kapasitesine halihazırda 1 milyon mt daha ekleme yaptı. Dexin Steel’in ham çelik kapasitesi ilk aşamada 3 milyon mt’du ve üç aşama tamamlandıktan sonra 6 milyon mt’a ulaşabilir. Ayrıca, yerel üreticiler PT Krakatau Steel, PT Krakatau POSCO ve Gunung Group genişletme projelerine devam ediyor.

Yerel kaynaklara göre Filipinler’de ise, Çinli şirket HBIS ve yerel şirket SteelAsia Manufacturing’in 10 milyon mt’luk projesi ilerleme kaydedemiyor ve gelecekte iptal edilebilir. Ancak ülkede daha küçük ölçekli genişleme projeleri bekleniyor fakat bir kaynak, “Söz konusu projeler muhtemelen talep iyileştiğinde başlayacak,” şeklinde konuştu. Çinli yatırımcılar gelecekte talep daha iyi olursa Filipinler pazarına dönebilir çünkü Çin’de tüketim halihazırda durgunluk dönemine girdi.

ASEAN’da kapasite genişletmelerinin yavaşladığına dair ilk işaretler halihazırda görülmeye başladı. Vietnamlı çelik tesislerinin devam eden projeleri hakkında herhangi bir konuşma yapılmadı çünkü şu anda odak noktası kârlılığı korumak, ihracat satışlarını yönetmek ve üretimi düşürerek zararı azaltmak üzerinde. Dördüncü çeyrekte Vietnam’da en az altı adet yüksek fırının faaliyeti talep iyileşene dek durdurulacak.