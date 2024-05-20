﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

SeAH Besteel yeni vasıflı alaşımlı çelik tesisiyle ABD’de birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyor

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 14:09:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Kore merkezli vasıflı çelik üreticisi SeAH Besteel, artan talebi karşılamanın yanı sıra havacılık, savunma ve uzay gibi pek çok yerel sektördeki varlığını güçlendirmek amacıyla ABD’de vasıflı alaşımlı çelik tesisi kurmayı planlıyor.

Şirketin yönetim kurulunun, üretim kapasitesi yıllık 6.000 mt seviyesinde yer alacak tesisin inşası için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaklaşık 213 milyar KRW (156,7 milyon $) yatırım yapılmasını öngören planı onayladığı öğrenildi. Ayrıca bu amaca yönelik olarak SeAH Super Alloy Technology adında yeni bir bağlı kuruluşun kurulacağı da bildirildi.

Söz konusu tesisin inşasının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Teknik özellikleri sayesinde ani sıcaklık değişimlerine ve yüksek sıcaklıklara maruz kalabilen vasıflı alaşımlı çelik, karbon ve paslanmaz çeliğe kıyasla katma değerli bir ürün olarak değerlendiriliyor. Böylelikle SeAH Besteel’in, yalnızca havacılık, savunma ve uzay sektörlerinin değil enerji ve petrokimya sektörlerinin de ihtiyaçlarına yanıt verebileceği vurgulanıyor.


Etiketler: G. Kore Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de Güney Kore’den ithal doğal gaz ve muhafaza borusu fiyatları

17 Oca | Boru

ABD sıcak sac vergilerini revize ediyor, Türkiye’ye vergi gelebilir

17 Ara | Çelik Haberler

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Güney Kore’den ithal kaynaklı borudaki yüksek vergileri araştırıyor

29 Kas | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen borudaki vergiyi artırdı

26 Kas | Çelik Haberler

ABD Hindistan ve Güney Kore’den ithal dövme çelik bağlantı elemanlarına vergi soruşturması başlattı

15 Kas | Çelik Haberler

Kanada ithal kutu profilde dönem sonu incelemesini tamamladı

10 May | Çelik Haberler

Güney Kore’de ABD çıkışlı hurda bağlantıları

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Güney Kore’de ABD çıkışlı hurda bağlantısı

03 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD dört ülkeden sıcak sac ithalatına yönelik antidamping vergisi geçici marjlarını açıkladı

15 Kas | Çelik Haberler

Kanada soğuk rulo ithalatına yönelik vergi soruşturmalarında nihai kararını açıkladı

01 Kas | Çelik Haberler