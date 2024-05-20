SeAH Besteel yeni vasıflı alaşımlı çelik tesisiyle ABD’de birçok sektöre hizmet vermeyi hedefliyor

Pazartesi, 20 Mayıs 2024 14:09:14 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Güney Kore merkezli vasıflı çelik üreticisi SeAH Besteel, artan talebi karşılamanın yanı sıra havacılık, savunma ve uzay gibi pek çok yerel sektördeki varlığını güçlendirmek amacıyla ABD’de vasıflı alaşımlı çelik tesisi kurmayı planlıyor.

Şirketin yönetim kurulunun, üretim kapasitesi yıllık 6.000 mt seviyesinde yer alacak tesisin inşası için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yaklaşık 213 milyar KRW (156,7 milyon $) yatırım yapılmasını öngören planı onayladığı öğrenildi. Ayrıca bu amaca yönelik olarak SeAH Super Alloy Technology adında yeni bir bağlı kuruluşun kurulacağı da bildirildi.

Söz konusu tesisin inşasının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Teknik özellikleri sayesinde ani sıcaklık değişimlerine ve yüksek sıcaklıklara maruz kalabilen vasıflı alaşımlı çelik, karbon ve paslanmaz çeliğe kıyasla katma değerli bir ürün olarak değerlendiriliyor. Böylelikle SeAH Besteel’in, yalnızca havacılık, savunma ve uzay sektörlerinin değil enerji ve petrokimya sektörlerinin de ihtiyaçlarına yanıt verebileceği vurgulanıyor.