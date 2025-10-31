Cleveland-Cliffs ve POSCO’nun ortaklığı ABD-Güney Kore ilişkilerini geliştirecek

Cleveland, Ohio merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs Inc., Güney Kore’nin en büyük çelik üreticisi POSCO ile daha önce duyurulan ortaklığının bu hafta açıklanan yeni ABD-Güney Kore ticaret anlaşması kapsamında iki ülkenin sanayi sektörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını açıkladı.

17 Eylül tarihinde Güney Kore merkezli dünyanın üçüncü büyük çelik üreticisi olan POSCO ile Cliffs arasında bir mutabakat anlaşması imzalanmıştı. Şirketin basın açıklamasına göre bu stratejik ortaklık, POSCO’nun ABD’deki mevcut müşteri tabanını desteklemesini ve büyütmesini sağlarken, ürünlerinin ABD ticaret ve menşe koşullarını karşılamasına da imkân tanıyacak.

Şirket açıklamasında bu iş birliğinin “dost ülkelerin adil ve şeffaf ticaret ilkeleri çerçevesinde sanayi iş birliğini nasıl derinleştirebileceğine dair bir model oluşturduğunu” ve “ABD’nin yerli sanayiyi güçlendirme ve yabancı yatırımı çekme hedefleriyle uyumlu olduğunu” belirtti. Cleveland-Cliffs, mutabakat anlaşmasından çıkacak sonuçların “hissedarlar açısından son derece kazançlı” olmasını beklediğini ifade etti.

Cleveland-Cliffs’in Başkan Yardımcısı ve CFO’su Celso Goncalves, “POSCO ile ortaklığımız, küresel üretim için kritik bir dönemde iki sanayi devinin bir araya gelmesini temsil ediyor,” dedi. Goncalves, “POSCO’yu uzun zamandır uzaktan takdirle izliyorduk ve Cleveland-Cliffs için bir sonraki büyük dönüşüm adımını atarken onlarla ortaklık yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her iki ülke arasında daha güçlü, kendi kendine yeterli ve karşılıklı fayda sağlayan bir sanayi temeli oluşturma vizyonunda birleşiyoruz. Her iki şirketin kaynak ve yeteneklerini birleştirmekten mutluluk duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.

POSCO Holdings Başkanı Jutae Lee ise, “ABD’nin önde gelen çelik şirketi Cleveland-Cliffs ile bu önemli ortaklığa imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, POSCO’nun ABD’de büyük bir yatırım yapması ve Cliffs’in mevcut tüm olanaklarını kullanması açısından anlamlı bir adım. Bu ortaklık sayesinde mevcut müşterilerimize ABD üretimli çelik tedarik etmeyi ve ABD’de kurduğumuz güvene dayalı ilişkileri sürdürmeyi bekliyoruz,” şeklinde konuştu

Şirketlerin açıklamasına göre UBS Cliffs’in finansal danışmanı, Davis Polk & Wardwell LLP ise hukuk danışmanı olarak görev yapıyor. Nihai anlaşmaya ilişkin resmi duyurunun 2025’in dördüncü çeyreğinde veya 2026’nın ilk çeyreğinde yapılması, 2026’da ise tamamlanması bekleniyor.