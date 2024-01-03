Şanghay kentsel dönüşümde eski evlerin yenilenmesine yoğunlaşacak

Çin Komünist Partisi’nin Şanghay Genel Sekreteri Chen Lining, kentsel dönüşümün şehirlerin kalkınmasına yönelik yeni bir model oluşturmak için öncelik taşıdığını belirtti.
Eski evlerin yenilenmesinde küçük ebatlı profil ve ince levha kullanılacağı ifade edildi. Bununla birlikte şehir içindeki köylerin kalkındırılmasıyla ekonomi ve yerel talep desteklenecek.
Öte yandan Şanghay konut kredisi politikalarını gözden geçirerek Lingang, Jiading, Qingpu, Songjiang, Fengxian, Baoshan ve Jinshan bölgelerinde peşinat oranlarını düşürecek.
Bahsedilen planların Şanghay'da gayrimenkul sektörünü güçlendirmesi bekleniyor.