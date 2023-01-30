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Şanghay 2023’te yeni çelik üretim kapasitelerini yasaklayacak

Pazartesi, 30 Ocak 2023 11:20:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Şanghay yerel yönetimi, ham çelik üretim kapasitesinin artmaması ve yalnızca azaltılması amacıyla 2023 yılında yeni çelik üretim kapasitelerinin eklenmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Öte yandan, hurda kullanımı ise 2030’a kadar %30 ve 2025’e kadar %15 oranında artış gösterecek.

Ayrıca, Şanghay yönetimi kömür tüketimini sıkı bir şekilde kontrol edecek. Örneğin, bölgede toplam kömür tüketimi 2025’e kadar %5 düşecek. Öte yandan, Baowu Group’un Şanghay’daki üretim merkezi çelik üretiminde yüksek fırından elektrik ark ocağına geçişini hızlandıracak.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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