Şanghay 2023’te yeni çelik üretim kapasitelerini yasaklayacak

Pazartesi, 30 Ocak 2023 11:20:29 (GMT+3) | Şanghay

Şanghay yerel yönetimi, ham çelik üretim kapasitesinin artmaması ve yalnızca azaltılması amacıyla 2023 yılında yeni çelik üretim kapasitelerinin eklenmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Öte yandan, hurda kullanımı ise 2030’a kadar %30 ve 2025’e kadar %15 oranında artış gösterecek.

Ayrıca, Şanghay yönetimi kömür tüketimini sıkı bir şekilde kontrol edecek. Örneğin, bölgede toplam kömür tüketimi 2025’e kadar %5 düşecek. Öte yandan, Baowu Group’un Şanghay’daki üretim merkezi çelik üretiminde yüksek fırından elektrik ark ocağına geçişini hızlandıracak.