Sandbag: Hindistan’ın ihracatı SKDM uygulamasından sınırlı etkilenecek

Belçika merkezli araştırma kuruluşu Sandbag tarafından yayımlanan rapora göre Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Hindistan’ın çelik ihracatına ilk aşamada sınırlı etki edecek.

Rapor, AB’li ithalatçıların Hindistan menşeli ürünler için ödeyeceği SKDM kaynaklı maliyetlerin, toplam AB-Hindistan ticaretinin yalnızca %2,6’sına, yani yaklaşık 826 milyon €’ya karşılık geldiğini ortaya koyuyor. Ancak Sandbag, bu maliyetin de Hindistan’ın Karbon Kredisi Ticareti Programı’nı (CCTS) devreye almasıyla önemli ölçüde azalacağını belirtti. Söz konusu sistem kısa süre önce AB tarafından uygun karbon fiyatlandırma mekanizması olarak tanındı.

Sandbag’in hesaplamalarına göre Hindistan’ın karbon piyasasında belirlenen fiyat AB düzeyine yaklaştıkça, AB’ye ödenmesi gereken SKDM bedeli azalacak. Örneğin Hindistan’da karbon fiyatı AB’nin %25’ine denk gelirse, Hint ihracatçıların SKDM kaynaklı maliyetleri %42 oranında düşerek 480 milyon €’ya gerileyecek. Bu tutar, toplam da ticaretin yalnızca %1,5’ine denk gelecek.

Raporda, “Hindistan’ın yeni Karbon Kredisi Ticareti Programı gibi yerel karbon fiyatlandırma mekanizmalarının AB tarafından tanınması, bu maliyetlerin SKDM ödemelerinden düşülmesini sağlayarak karbon gelirlerinin Hindistan’da kalmasına olanak tanıyacaktır,” denildi.

Hindistan karbon piyasası ihracatçıların yükünü hafifletebilir

Ocak 2026’da tam olarak yürürlüğe girecek SKDM kapsamında AB’li ithalatçılar, AB Emisyon Ticaret Sistemi uyarınca AB üreticilerinin ödediğiyle eşdeğer bir karbon bedeli ödemekle yükümlü olacak. Uygulama başlangıçta demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerini kapsayacak, ilerleyen dönemde ise kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Hindistan uzun süredir SKDM’yi “gizli bir ticaret engeli” olarak nitelendiriyor ve bu mekanizmanın gelişmekte olan ülkeleri haksız şekilde hedef aldığını savunuyordu. Ancak Sandbag’in raporuna göre AB’nin Hindistan karbon piyasasını tanıması, karbon gelirlerinin ülke içinde kalmasını sağlayarak ihracatçılar üzerindeki mali yükü azaltabilir.

AB’nin CCTS’yi tanıması ticari kaygıları hafifletiyor

AB’nin Hindistan’ın CCTS uygulamasını resmen tanımasıyla birlikte önemli sanayi sektörlerinde karbon vergilerinden elde edilen gelirlerin ülke içinde kalacağı, böylece ticarette olası aksaklıkların azalacağı ve ihracatçıların yeni iklim politikalarının gerekliliklerine daha kolay adapte olacağı düşünülüyor.

Sandbag’in analizi, ülke ve sektör bazında karbon vergilerinin etkisini modelleyen ve kamuya açık bir araç olan SKDM simülatörüne dayanıyor.