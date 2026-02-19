Hint çelik üreticileri SKDM’nin etkisini hafifletmek için Orta Doğu ve Asya pazarlarına yöneliyor

Bir hükümet yetkilisinin 19 Şubat Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Hint çelik üreticileri Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kaynaklı etkilerini azaltmak amacıyla hükümet desteğiyle Orta Doğu ve Asya pazarlarında genişleme arayışına girdi.

Geçen hafta Çelik Bakanlığı Sekreteri Sandeep Poundrik, Avrupa’nın karbon vergisinden etkilenen ihracatı desteklemek için hükümetin adım atması gerektiğini ifade etmişti.

Yetkili, “İhracat tarafında yeni pazarlara bakıyoruz ve önemli altyapı yatırımlarının sürdüğü Orta Doğu ülkeleri ile Asya’da anlaşmalar yapmaya çalışıyoruz,” dedi. Ayrıca üreticilerin Çin’in güçlü olduğu AB dışı pazarlarda rekabet edebilmek için hükümet desteği talep ettiğini sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra Hindistan hükümetinin yerli çelik üreticilerinin hammadde tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesine ve koklaşabilir taş kömürü, kireçtaşı, mangan ve diğer kritik mineraller için ithalat arzını güvence altına almasına destek verdiği belirtildi. Bu kapsamda yurt dışındaki kilit ülkelerde uzun vadeli alım anlaşmaları ve varlık satın almalarının takip edildiği ifade edildi.