Sanayi aboneleri için Aralık ayında doğal gaza %20 zam geldi

Cuma, 03 Aralık 2021 12:12:07 (GMT+3) | İstanbul

Botaş bugün yaptığı açıklamada 2 Aralık itibarıyla sanayi aboneleri ve elektrik santralleri için doğal gaz fiyatlarına %20 zam geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada konut aboneleri için belirlenen tarifenin değişmediği ifade edilirken, sanayi ve elektrik santralleri için yükselen tarifelerin artan maliyetlerden kaynaklandığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay, doğal gaz fiyatlarına sanayi aboneleri için %48,4 ve elektrik santralleri için %46,8 zam gelirken, konut aboneleri için belirlenen tarife değişmemişti.