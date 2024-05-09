Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %24,1 düştü

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:14:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %42,2 artış ve yıllık %16,4 düşüşle 314.691 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %41,3 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %17,8 düşüşle 183,37 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 727.958 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,3 düşüşle 442.07 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 194.082 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 125.076 mt kütük ve blum ihraç eden Cezayir ve 106.319 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 363.404 194.082 -46,6 152.828 94.073 -38,4 Cezayir 222.812 125.076 -43,9 62.012 84.713 36,6 Suudi Arabistan 11 106.319 >1000 2 54.831 >1000 Endonezya - 103.359 - - 43.630 - Diğer ülkeler - 39.226 - - 12.397 - Malezya 28.491 38.490 35,1 - 2 - Ukrayna 54 30.678 >1000 - 11 - İran 43.180 26.828 -37,9 18.406 9.927 -46,1 Azerbaycan 24.945 19.448 -22 16.442 5.207 -68,3 Umman 170.363 15.657 -90,8 76.507 - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: