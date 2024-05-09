Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %24,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %42,2 artış ve yıllık %16,4 düşüşle 314.691 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %41,3 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %17,8 düşüşle 183,37 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 727.958 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,3 düşüşle 442.07 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 194.082 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 125.076 mt kütük ve blum ihraç eden Cezayir ve 106.319 mt ihracat yapan Japonya takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
363.404
|
194.082
|
-46,6
|
152.828
|
94.073
|
-38,4
|
Cezayir
|
222.812
|
125.076
|
-43,9
|
62.012
|
84.713
|
36,6
|
Suudi Arabistan
|
11
|
106.319
|
>1000
|
2
|
54.831
|
>1000
|
Endonezya
|
-
|
103.359
|
-
|
-
|
43.630
|
-
|
Diğer ülkeler
|
-
|
39.226
|
-
|
-
|
12.397
|
-
|
Malezya
|
28.491
|
38.490
|
35,1
|
-
|
2
|
-
|
Ukrayna
|
54
|
30.678
|
>1000
|
-
|
11
|
-
|
İran
|
43.180
|
26.828
|
-37,9
|
18.406
|
9.927
|
-46,1
|
Azerbaycan
|
24.945
|
19.448
|
-22
|
16.442
|
5.207
|
-68,3
|
Umman
|
170.363
|
15.657
|
-90,8
|
76.507
|
-
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: