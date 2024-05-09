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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %24,1 düştü

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:14:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %42,2 artış ve yıllık %16,4 düşüşle 314.691 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %41,3 artış ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %17,8 düşüşle 183,37 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %24,1 düşüşle 727.958 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,3 düşüşle 442.07 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 194.082 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 125.076 mt kütük ve blum ihraç eden Cezayir ve 106.319 mt ihracat yapan Japonya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

363.404

194.082

-46,6

152.828

94.073

-38,4

Cezayir

222.812

125.076

-43,9

62.012

84.713

36,6

Suudi Arabistan

11

106.319

>1000

2

54.831

>1000

Endonezya

-

103.359

-

-

43.630

-

Diğer ülkeler

-

39.226

-

-

12.397

-

Malezya

28.491

38.490

35,1

-

2

-

Ukrayna

54

30.678

>1000

-

11

-

İran

43.180

26.828

-37,9

18.406

9.927

-46,1

Azerbaycan

24.945

19.448

-22

16.442

5.207

-68,3

Umman

170.363

15.657

-90,8

76.507

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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