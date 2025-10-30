Samarco'nun üretim tonajı 2025’in üçüncü çeyreğinde %64 artış kaydetti

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ön sonuçlara dair yaptığı açıklamada toplam demir cevheri ve pelet üretiminin 4,1 milyon mt’a çıkarak faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından en yüksek üretim tonajını kaydettiğini açıkladı. Şirketin toplam üretimi önceki çeyrekte 3,9 milyon mt olmuştu.

Samarco’nun satışları da aynı tonajda gerçekleşirken, ortalama pelet fiyatları 128,9$/mt’dan 120,9$/mt’a geriledi. Pelet ve demir cevheri için ortalama satış fiyatı ise daha önce kaydedilen 121,1$/mt’a kıyasla 110,8$/mt oldu.

Yıllık bazda şirketin üretimi %64 artış gösterirken, satışları %108 yükseldi. Ortalama pelet fiyatları ile ortalama pelet ve demir cevheri fiyatları sırasıyla %18 ve %25 düşüş kaydetti.

Samarco,, bahsi geçen çeyrekte kaydedilen olumlu performansı düzenli sevkiyat artışına ve kapasite kullanım oranının yükselmesine bağladı.