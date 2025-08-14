 |  Giriş 
Samarco’nun adli yeniden yapılandırma süreci tamamlandı

Perşembe, 14 Ağustos 2025 10:52:52 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco adli yeniden yapılandırma sürecinin mahkeme kararıyla sona erdiğini açıkladı.

Şirketin yaptığı açıklamada, “adli yeniden yapılandırma süreci kapsamında belirlenen önlemler mahkemenin öne sürdüğü koşullar, son tarihler ve şartlarla uyumlu şekilde 2024 yılının başında yerine getirilmiştir,” ifadeleri kullanıldı.

Yeniden yapılandırma süreci kapsamında şirket yaklaşık 10.000 alacaklıya olan 9,2 milyar $ değerindeki borcunu yeniden yapılandırdı. Bununla birlikte faaliyetlerine devam etti ve Fundao Barajı’nın çökmesiyle yaşanan zararı tazmin etti.


