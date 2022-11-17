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Samarco demir cevheri tenörü ölçümü için yeni bir yöntem geliştirdi

Perşembe, 17 Kasım 2022 10:02:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, demir cevherinin tenörü ölçümü için yeni bir yöntem geliştirdiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Potansiyometrik titratör adı verilen bir cihaz kullanılan yeni yöntem analiz sürecinde insan müdahalesini en aza indirgemekle kalmayıp daha kesin ve doğru sonuçlar elde edilmesini de sağlıyor. Ayrıca kimyasal madde kullanımı ve maliyetler de azaltılıyor,” ifadeleri kullanıldı.

Reaktif olarak fosforik asidin kullanıldığı benzer yöntemlerde doğruluk kaybı meydana geldiği ve bilim insanlarının yıllardır bu sorunu çözmeye çalıştığı ifade edildi.

Samarco’nun ve Brezilya Ulusal Madencilik Enstitüsü’nden (IBRAM) bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar sonucunda fosforik asidin elektrotların oksitlenmesine yol açarak sonuçların doğruluğunu zaman içerisinde azalttığı tespit edildi.

Fosforik asidin kullanılmadığı yeni yöntemin tenör ölçümünde doğru sonuçlar verdiği kanıtlandı.

Samarco bir sonraki aşamada yöntemin kesinliğini belirleyecek ve standart haline getirilmesi amacıyla teklif sunacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika 

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