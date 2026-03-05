 |  Giriş 
Danieli Avustralyalı Barca Metals için hurda öğütme tesisi tedarik edecek

Perşembe, 05 Mart 2026 11:26:41 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, geri dönüşüm teknolojileri birimi Danieli Centro Recycling’in Avustralyalı hurda işleyicisi Barca Metals’a Avustralya’nın New South Wales eyaletinde yeni geliştirilen sahasına hurda öğütme tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Danieli Centro Recycling’e göre projenin merkezinde 4.000 hp (3.000 kW) ana motorla çalışan DCR 2227 ağır hizmet tipi öğütme tesisi yer alacak. Motorun Danieli’nin patentli değişken hızlı invertör ile çalıştırılacağı ve bu sistemin elektrik tüketimini %20’ye kadar azaltacak şekilde geliştirildiği, aynı zamanda saatte 100 mt yüksek kaliteli hurda işleme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

Danieli tesis planı ve yapılandırmasının hurda dönüştürme, çalışma güvenliğini sağlama ve tesisin genel kâr edebilirliğini artırma amacıyla tasarlandığını belirtti.


