﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Salzgitter Flachstahl yıldırım sonrası gecikmeleri en aza indirmek için çalışıyor

Salı, 15 Haziran 2021 16:01:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman yassı çelik üreticisi Salzgitter Flachstahl’ın tesislerinde düşen yıldırım sonrası meydana gelen yangının ardından, şirketin Türkiye’deki temsilcisi Boğaç İlter, şirketin “gerekli onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ve söz konusu durumun müşterilere olan etkisini en aza indirmek için şirket genelinde çalışmalar yaptığını” söyledi.

Şirket enerji kesintisi sonrası tesislerinin bir kısmının zarar görmesi sebebiyle fors majör ilan etmişti. Şirket yetkilisi, “Şimdilik, bu durumun neden olduğu gecikmelerin küçük sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. SZFG ve ilgili şirketler mevcut ve gelecek siparişlerde oluşabilecek herhangi bir etkiyi en aza indirmek için ellerinden geleni yapıyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

15  Haz

AB’nin kotaların uzatılmasına yönelik önerisinde hesap hataları dikkat çekti
14  Haz

CELSA Fransa pazarındaki varlığını genişletmek için Van Merkstein ile iş birliği yapıyor
11  Haz

AB’nin ithalat kotalarını 3 yıl uzatacağı bildiriliyor
07  Haz

Tosyalı dünya ham çelik üretimi sıralamasında yükselişini sürdürüyor
24  May

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %9 arttı