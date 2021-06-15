Salzgitter Flachstahl yıldırım sonrası gecikmeleri en aza indirmek için çalışıyor

Salı, 15 Haziran 2021 16:01:15 (GMT+3) | İstanbul

Alman yassı çelik üreticisi Salzgitter Flachstahl’ın tesislerinde düşen yıldırım sonrası meydana gelen yangının ardından, şirketin Türkiye’deki temsilcisi Boğaç İlter, şirketin “gerekli onarım çalışmalarını sürdürdüğünü ve söz konusu durumun müşterilere olan etkisini en aza indirmek için şirket genelinde çalışmalar yaptığını” söyledi.

Şirket enerji kesintisi sonrası tesislerinin bir kısmının zarar görmesi sebebiyle fors majör ilan etmişti. Şirket yetkilisi, “Şimdilik, bu durumun neden olduğu gecikmelerin küçük sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. SZFG ve ilgili şirketler mevcut ve gelecek siparişlerde oluşabilecek herhangi bir etkiyi en aza indirmek için ellerinden geleni yapıyor,” şeklinde konuştu.