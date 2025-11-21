 |  Giriş 
SAIL Bokaro tesisinde özel çelik üretim teknolojisi için lisans aldı

Cuma, 21 Kasım 2025 10:59:22 (GMT+3)   |   Kalküta

Steel Authority of India Limited’a (SAIL) bağlı Bokaro çelik tesisi, savunma sanayisine yönelik özel çelik üretiminde kullanılacak teknoloji aktarımı için Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütüne (DRDO) bağlı Metalürji Araştırma Laboratuvarı ile lisans anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında DRDO, Bokaro tesisine bu teknolojiyi Hindistan donanmasına tedarik edilecek DMR 249A kalite çelik sacların üretiminde kullanabilmesi için münhasır olmayan bir lisans verdi. Bu kaliteler, Hindistan Silahlı Kuvvetlerine ve diğer devlet kurumlarına tedarik edilebilecek.

Bokaro’nun ürettiği özel çelik ürünler, Hindistan’ın ilk yerel uçak gemisi INS Vikrant’ın yanı sıra INS Nilgiri, INS Mahendragiri ve INS Vindhyagiri fırkateynlerinin yapımında kritik malzemeler arasında yer aldı.

Bokaro’nun, savunma sanayisine özel kalite çelik geliştirme çalışmalarıyla destek vermeye devam edeceği ifade edildi.


