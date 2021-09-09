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Ryerson, Specialty Metals Processing’i satın aldı

Perşembe, 09 Eylül 2021 10:08:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

Ryerson Holding Corporation tarafından yapılan açıklamada, fason üretici Specialty Metals Processing’in (SMP) satın alındığı bildirildi.

SMP, havacılık dahil olmak üzere pek çok sektöre yönelik paslanmaz çelik, alüminyum, titanyum ve nikel alaşımlı ürünler üretiyor.

SMP’nin perdahlama, öğütme ve cilalama işlemlerindeki uzmanlığının, Ryerson’ın katma değerli işleme faaliyetlerine katkıda bulunacağı belirtildi.

Ryerson’ın Başkanı ve CEO’su Eddie Lehner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fason üretimin liderlerinden olan SMP’nin Ryerson ailesine katılmasından memnuniyet duyuyoruz,” sözlerini kaydetti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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