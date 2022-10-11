Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Eylül ayında aylık %40,4 düştü

Salı, 11 Ekim 2022 09:37:09 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %40,4 ve yıllık %54,4 düşüşle 18.230 mt oldu.

Söz konusu ayda, soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %54,2, sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %23,9, uzun paslanmaz çelik ithalatı aylık %16,1, paslanmaz dikişsiz boru ithalatı aylık %11,4 ve paslanmaz tel ithalatı aylık %23 düşüş gösterdi. Öte yandan paslanmaz kaynaklı boru ithalatı ise çoğunlukla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimine yönelik yapılan tedarike bağlı olarak aylık %3,4 yükseldi.