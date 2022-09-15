Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %3 düştü

Perşembe, 15 Eylül 2022 11:45:25 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %3 ve yıllık %26,6 düşüşle 30.580 mt oldu.

Söz konusu ayda, soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %7,6 artış ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %43,7 düşüş gösterdi. Aynı ayda, kaynaklı paslanmaz boru ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı sırasıyla aylık %75,7 ve %12,2 artarken, uzun paslanmaz çelik ve paslanmaz tel ithalatı ise sırasıyla %75,7 ve %46,6 yükseldi.