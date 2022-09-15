﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %3 düştü

Perşembe, 15 Eylül 2022 11:45:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya merkezli SpetsStal Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin paslanmaz çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %3 ve yıllık %26,6 düşüşle 30.580 mt oldu.

Söz konusu ayda, soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %7,6 artış ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik ithalatı aylık %43,7 düşüş gösterdi. Aynı ayda, kaynaklı paslanmaz boru ve dikişsiz paslanmaz boru ithalatı sırasıyla aylık %75,7 ve %12,2 artarken, uzun paslanmaz çelik ve paslanmaz tel ithalatı ise sırasıyla %75,7 ve %46,6 yükseldi.


Etiketler: Tel Boru Paslanmaz Uzun Ürünler Borular Paslanmaz Ürünler Rusya BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya’nın görünür paslanmaz çelik tüketimi ilk yarıda %3,2 arttı

09 Eyl | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Haziran ayında aylık %24 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %35 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mart ayında aylık %39 düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2021’de %20,8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Kasım’da aylık %2,5 düştü

30 Ara | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde %15,2 arttı

16 Kas | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı ilk yarıda %4,8 arttı

13 Ağu | Çelik Haberler

Tsingshan Holdings yeni paslanmaz çelik işleme merkezi için 12 milyar RMB yatırım yapacak

29 Haz | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mart ayında aylık %14,8 arttı

04 May | Çelik Haberler