Rusya çıkışlı slab taşıyan gemi Çin açıklarında battı

Salı, 30 Ocak 2024 14:13:59 (GMT+3) | İstanbul

Rusya çıkışlı 50.000 mt slab taşıyan Omega isimli bir dökme yük gemisi 23 Ocak tarihinde Jigu Resifi’nin 15 deniz mili kuzeydoğusunda İran çıkışlı pelet taşıyan Mirabella isimli gemiyle çarpıştıktan sonra hasar aldı ve battı.

Pek çok kaynak, cazip bulunmayan fiyatlar sebebiyle son zamanlarda Çin’e nadiren slab satışı yapıyor olmasına rağmen Omega gemisindeki slabın Rus üretici NLMK’ya ait olduğunu teyit etti. Söz konusu gemi 10 Aralık tarihinde NLMK tarafından kullanılan Tuapse limanından ayrılmıştı. Bir kaynak, “NLMK’ya zaten ödeme yapıldı. Müşterinin zararını sigorta aracılığıyla tazmin etmesi gerekecek. Kargo sigortalı,” dedi. Ayrıca mürettebatın kaptan hariç kurtarıldığı da öğrenildi.

Ancak slab kargosunun alıcısı teyit edilemedi. Çinli büyük tüccarlardan biri, “Söz konusu kargonun bir son kullanıcıya satıldığı yönünde bir duyum almadım,” ifadelerini kullandı. Bu durum bazı Çinli tüccarların sigorta sorunuyla ilgilenmek zorunda kalacağını gösteriyor.