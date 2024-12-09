Brezilya’nın slab ihracatı Kasım ayında azaldı

Brezilya bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 413.900 mt slab ihracatına kıyasla 229.300 mt slab ihraç etti. Ekim ayında 47.000 mt slab ithal etmiş olan ülke bu ay hiç slab ithal etmedi.

Kasım ayında Ternium 617$/mt FOB’dan ABD’ye 137.200 mt, ArcelorMittal Tubarão 565$/mt FOB’dan ABD’ye 36.800 mt ve 555$/mt FOB’dan Kanada’ya 16.500 mt, Gerdau 520$/mt FOB’dan İngiltere’ye 20.100 mt ve ArcelorMittal Pecem 808$/mt FOB’dan ABD’ye 18.700 slab ihraç etti.

Bu fiyatlar için Ekim ayında pazarlık yapıldığı düşünülüyor. İçinde bulunduğumuz haftada ihracat fiyatları 540$/mt FOB seviyesinde yatay seyretti.

Önümüzdeki hafta, ArcelorMittal Tubarão’da yaşanan kaza nedeniyle üretimin geçici süreliğine düşmesine bağlı olarak hafif bir fiyat artışı bekleniyor.

Yerel ekonominin güçlü bir performans göstermesi sayesinde yerel çelik talebinin canlanması dış piyasalara verilen slab tekliflerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.